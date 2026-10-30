Houdini a porondon kel életre

Houdini – Két óra az örökkévalóságból a címe annak a kortárs cirkusz-színházi előadásnak, amely a legendás magyar származású szabadulóművész alakján keresztül, halálának centenáriumán az ember egyik legősibb vágyát vizsgálja: vajon lehetséges-e kiszabadulni abból, ami elől senki sem menekülhet – az időből?

Nagyszabású előadás készült Houdini életéről (Forrás: HírTV)

Előadás Houdini életéről

A produkció nem életrajzi feldolgozás, Harry Houdini története csupán kiindulópont. Az előadás inkább utazás élet és halál, emlékezés és elengedés, valamint az idő természetének határvidékén.

A produkcióról a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, Fekete Péter nyilatkozott a Hír TV Napindító című műsorában.