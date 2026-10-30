Akik emlékeinkben tovább élnek

November elején egy pillanatra megállunk, és felidézzük azokat, akik már nem lehetnek velünk, de valamilyen formában mégis a mindennapjaink részei maradtak. Egy dallam, egy emlékezetes filmszerep vagy egy jellegzetes hang is elég ahhoz, hogy újra közel érezzük őket magunkhoz.

Az idei évben a magyar és a nemzetközi művészvilág is több meghatározó alakját veszítette el. Távozott Fenyő Miklós, Szolnoki Péter, Tarr Béla, Scherer Péter, Deák Bill Gyula, Robert Duvall, Chuck Norris és Bonnie Tyler. Halottak napja alkalmából rájuk emlékeztünk.