Az Otthon Start kivezetése után megrohamozták a bankokat

A lakossági érdeklődés egyértelműen megnőtt, miután a Tisza-kormány úgy döntött, hogy az eddig sikeres Otthon Start Programot kivezeti, helyette pedig az úgynevezett Wekerle Plusz Programot vezeti be. Az új konstrukció azonban több fontos módosítást is tartalmaz köztük a használt ingatlanokra vonatkozó magasabb, öt százalékos kamatot is.

Ahogy az várható volt, a lakosság érdeklődése megnőtt, sokan pedig szeretnék kihasználni az utolsó lehetőségeket a három százalékos támogatott hitel megszerzésére.