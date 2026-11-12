MBW Plusz program: új módszer a fogyókúrára

A fogyókúra az emberiség egyik legnépszerűbb, mégis leggyakrabban elbukott projektje. Minden év elején ezrek vágnak bele önsanyargató diétákba, hogy aztán pár hét múlva a „jojó-effektus” csapdájában találják magukat – gyakran több kilóval, mint amennyivel indultak.

Mi van akkor, ha a túlsúly nem csak az akaraterő hiánya? Mi van, ha a háttérben hormonok, anyagcsere-folyamatok vagy éppen fel nem ismert gyulladások állnak? Valóban csak a kalóriák számolásán múlik a siker? Milyen orvosi vizsgálatok előznek meg egy tudatos súlycsökkentést? Mit jelent pontosan a „modern testsúlykontroll”, és miben más, mint egy sima diéta? Hogyan segít az InBody mérés abban, hogy ne az izmunkat, hanem a zsírt veszítsük el? Kiknek javasolt szakemberhez fordulni, és mikor nem elég már az otthoni kísérletezés?

A Napindítóban egy olyan módszerről beszéltünk Szegheő Péterrel, az Ormos Intézet orvosigazgatójával, ami szakít a „fogyózzunk és fussunk” elavult dogmájával. Az MBW Plusz program nem csodaszereket ígér, hanem orvosi diagnosztikát és egyénre szabott stratégiát.