Bírósági viták, washingtoni találkozó és brüsszeli kettős beszéd – forró témák a Komment Extrában

Vendégeink:

Kacsoh Dániel, újságíró, a Konfront alapítója

Kertész Dávid, újságíró, a Revans munkatársa

Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítója

Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártjának alapítója és elnökségi tagja

A HírTV műsorában szó esett arról a 32 jogász által jegyzett tiltakozásról, amely a büntető igazságszolgáltatás jelenlegi gyakorlatát bírálja. A beszélgetés résztvevői a nyilatkozat kapcsán a nyomozóhatóságok és a bíróságok működéséről, valamint a jogállamiság helyzetéről is eszmét cseréltek.

A műsorban Orbán Anita washingtoni látogatása is téma volt. Külön figyelmet kapott, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogadta a magyar politikust, és az is, milyen jelentősége lehet a találkozónak a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából.

Emellett azt is megvitatták, hogy mennyiben térhet el a Tisza-kormány Brüsszelben képviselt politikája attól, amit a magyar közéletben kommunikál. A beszélgetés középpontjában így a jogállamiság, a nemzetközi kapcsolatok és a kormányzati politikai irányvonal kérdései álltak.