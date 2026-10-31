Bódis Kriszta börtönnel fenyegeti a kommentelőket

Börtönnel fenyegeti a kommentelőket Bódis Kriszta. A Tisza Párt országgyűlési képviselője közölte: már tizenkét bírósági eljárás van folyamatban, és további huszonöt komment, illetve bejegyzés miatt készül jogi lépésekre.

Bódis Kriszta (Forrás: HírTV)

A képviselő bejelentésére a Roma Tagozat civil szervezet is reagált. Nyílt levélben szólították fel Bódist, hogy a kommentelők felelősségre vonása helyett inkább a Van Helyed Alapítvány közpénz-felhasználásával kapcsolatos kérdésekre válaszoljon.

Bódis Kriszta bejelentésére reagált a Fidesz képviselője

A Fidesz EP-képviselője pedig azt mondta: reméli, Bódis Kriszta szerint nem az a rágalmazás, amikor valaki felveti neki, hogy mást tesznek, mint amit a kampányban ígértek. Vagy ha felveti, hogy miért engedik be az aktivistákat az iskolákba – fűzte hozzá Dömötör Csaba.

– Bódis Kriszta bejelentette, hogy rágalmazásért feljelentéseket fog tenni egyes kommentek miatt. Tizenkét feljelentést már meg is tett, és 25 folyamatban van. Azt mondja, hogy a kommentmező nem egy mentelmi zóna. Ez így is van. Az Európai Parlament viszont az, mert hogy a főnökét két éven keresztül bújtatták a mentelmi joga mögé – emlékeztetett az európai parlamenti képviselő.