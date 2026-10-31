Lemondott volna Köböl Anita, de maradásra bírták? Deák Dániel a háttérben zajló feszültségekről írt

Több forrás is megerősítette, hogy Köböl Anita pár hete benyújtotta lemondását, ám maradásra bírták - írja Deák Dániel. A politikai elemző közösségi oldalán úgy fogalmaz: a háttérben komoly személyes és szakmai feszültségek állnak, a miniszterelnök nem elégedett a kormányszóvivők teljesítményével, aki több kellemetlen helyzet után korlátozta a szerepléseiket.

Deák Dániel rámutat: a kormányszóvivők egyre kevesebb önálló sajtótájékoztatót tartanak, munkájuk pedig egyre inkább a Megafon-típusú videók gyártására és a miniszterelnök felkonferálására korlátozódik.