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Lemondott volna Köböl Anita, de maradásra bírták? Deák Dániel a háttérben zajló feszültségekről írt

Kellemetlen helyzetek és korlátozott szereplések.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Több forrás is megerősítette, hogy Köböl Anita pár hete benyújtotta lemondását, ám maradásra bírták - írja Deák Dániel. A politikai elemző közösségi oldalán úgy fogalmaz: a háttérben komoly személyes és szakmai feszültségek állnak, a miniszterelnök nem elégedett a kormányszóvivők teljesítményével, aki több kellemetlen helyzet után korlátozta a szerepléseiket. 

Deák Dániel rámutat: a kormányszóvivők egyre kevesebb önálló sajtótájékoztatót tartanak, munkájuk pedig egyre inkább a Megafon-típusú videók gyártására és a miniszterelnök felkonferálására korlátozódik.

 

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