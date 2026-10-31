Jöhet a regionális BKK, de mennyibe fog kerülni a fővárosnak?

Úgy szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés a BKK regionálissá tételét, hogy konkrét költség nem ismert erre vonatkozóan – mondta híradónknak a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. Szepesfalvy Anna rámutatott: semmilyen előzetes kimutatás nincs arról, mennyibe fog kerülni a fővárosnak a közlekedési vállalat működtetése.

Beszáll az állam a BKK-ba (Forrás: Hír TV)

Beszáll az állam a BKK-ba – erről állapodott meg október elején a főpolgármester és a kormány. Karácsony Gergely azzal indokolta a döntést, hogy ezzel jobban és olcsóbban fog működni a tömegközlekedés Budapesten. A politikus a tervekről azonban nem tájékoztatta a közgyűlést.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig már azt hangsúlyozta, hogy az állami tulajdonrész nem államosítás, a lépéssel egységesebb lesz a tömegközlekedés az agglomerációból.

Baranyi Krisztina, a Kétfarkú Kutyapárt fővárosi képviselője a BKK-ban történő állami szerepvállalás ellen szólalt fel a pénteki közgyűlési vitán. A Tisza Párt egyik képviselője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodással akár még olcsóbb is lehet a közlekedés a fővárosban.

A Fővárosi Közgyűlés 17 igen, 11 tartózkodás mellett elfogadta Budapest és a kormány egyezségét.