Magyar Péterék Seszták Miklós ügyében megtévesztették az embereket - ezt a Fidesz országgyűlési képviselője mondta híradónknak. Szentkirályi Alexandra szerint az elásott 6,5 milliárd forint megtalálási helyszínei egyetlen emberhez, Fabó György vállalkozóhoz és érdekeltségeihez vezetnek.

A politikus kiemelte, hogy nem Seszták Miklós erdejéről van szó, hanem mindez Fabó Györgyhöz köthető.

Az NVVH elnökét híradónk szerette volna megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy miért ellentétes álláspontja Magyar Péterével, azonban Unger Annát hiába vártuk munkahelye előtt.

Kapcsoljuk ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt.