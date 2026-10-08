Vagyonfelhalmozás és trófeák – így él a valóságban az új uralkodó osztály

A politikai kommunikáció és a nyers tények ritkán kerülnek olyan feloldhatatlan ellentmondásba, mint ahogy azt a Hír TV Paláver műsora bemutatta a nyilvánosságnak. Amikor egy magát a transzparencia és az átlagemberek bajnokának beállító Tisza képviselő neve mellett feketén-fehéren megjelenik a 81 ingatlan tulajdonjoga, az már régen nem egy átlagos, sikeres üzleti életút narratívája. Ez az ipari méretű vagyonfelhalmozás egyértelműen az új hatalmi elit valósága, amely kíméletlenül rávilágít a kormányzó osztály morális aszimmetriájára. A helyzetet tovább fokozza, hogy az elképesztő kiterjedésű ingatlanportfólió fenntartása mellett a politikus szabadidejét a kiváltságosoknak fenntartott, méregdrága luxusvadászatok töltik ki. A társadalom felé megfogalmazott szolidaritási, illetve zöldpolitikai üzenetek abban a pillanatban válnak cinikus frázisokká, amint a puskacső végéről és a több tucatnyi tulajdoni lap mögül feldereng a hatalom valódi, feudális reflexekkel működő arca.

Vagyonfelhalmozás a politikai szlogenek árnyékában

Az igazi társadalmi feszültséget nem pusztán a vagyon fizikai mérete okozza, hanem az a fagyos arrogancia, amellyel az új vezetés ezt a brutális kontrasztot kezeli. Miközben a kabinet sorra vezeti be a kisvállalkozókat és a középosztályt fojtogató adókat, a saját belső köreikben az akkumuláció és az elitista passziók zavartalanul működnek tovább. Egy trófeákra vadászó, párhuzamosan egy kisebb településnyi ingatlanbirodalmat menedzselő politikai szereplő dominanciája a rendszer teljes morális kiüresedésének tünete. Nem kellenek ide hangzatos ideológiai viták, a tulajdoni lapok és a vadásztársasági tagságok száraz tényei önmagukban elvégzik az ellenzéki mítosz dekonstrukcióját. Zöld szlogenek. Földesúri valóság. A választók pedig lassan megértik, hogy az új elit számára a szolidaritás csupán egy jól hangzó, exportra szánt termék, amit a vadászkastélyok kapujában kötelezően le kell adni.