A megbékélés fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján. A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a megbékélés nem felejtés, és nem azt jelenti, hogy a bűn nem volt bűn.

Hozzátette, hogy beszélni kell a felmenők történetéről akkor is, ha az nem mindig dicsőséges, és meg kell hallgatni azt is, akinek a családja mást élt át.