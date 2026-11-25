A nemzetközi jogász kiemelte, hogy a felek egyetértettek a túlburjánzott nemzetközi intézmények tekintetében, például a Nemzetközi Büntetőbíróság kritikájában, vagy abban is, hogy az ENSZ már nem tölti be korábbi szerepét. Ez jelzi, hogy a korábban kialakult világrend megváltozóban van, már csak azért is, mert a világ nagyobbik fele teljesen egyetért a fentiekkel.

Az irányok és a törekvések jók – szögezte le a sencseni találkozó tanulságai kapcsán Tóth Máté energiajogász, nemzetközi jogász, a Mi Hazánk alelnöke.

Szintén biztató, hogy a nukleáris biztonsági hálót befoltozták, illetve szemmel láthatólag tenni kívántak az energiaellátás megszakadásának veszélye ellen is. Az utóbbi időszakban az a olajárakon keresztül érzte a világ a kitettséget, most viszont a három nagy deklarálta, hogy erősíteni kívánják a szabad energiaáramlást, és külön megemlítették a feldolgozott olajtermékeket is.

Tóth Máté szerint nem szabad felülni azoknak a kommentároknak, amelyek az alapján vonják meg a találkozó mérlegét, hogy ki hol ült, vagy milyen gesztusokat véltek felfedezni a képernyőn. A végeredmény az, hogy elképesztő orosz diplomáciai sikerrel zárult a megbeszélés, az orosz érdekek maradéktalanul érvényesültek.

Amit sajtónyilvánosan négy pontban kihirdettek, az csak a jéghegy csúcsa, amögött rengeteg tárgyalás van, és biztos, hogy az iráni, vagy az orosz-ukrán háború is terítéken volt – mondta el Tóth Máté.