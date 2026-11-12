Átírná a civil szervezetekről szóló törvényt a Tisza Párt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Tarr Zoltán az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottságának mai ülésén arról beszélt, hogy ki kell vonulnia a politikának a civil szférából, egyúttal átláthatóságot kell teremteni a finanszírozásban, mert vannak olyan egyesületek, amelyek működése az állami pályázatokra korlátozódott.