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Varga Judit visszatérése lehet a következő nagy politikai fordulat?

A témában most kapcsoltuk Pálfalvi Milán politikai elemzőt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Több mint egy évig zsarolta a volt igazságügyi minisztert Magyar Péter egy titokban felvett hangfelvétellel - erről vallott Varga Judit a szerdai Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságon. A korábbi tárcavezető a meghallgatásán elmondta: folyamatosan fenyegette őt volt férje egy olyan beszélgetéssel, amelyen az úgynevezett Völner-Schadl ügyről van szó.

Varga Judit szerdai bizottsági maghallgatása után több sajtóorgánum is az egykori igazságügyi miniszter politikai visszatéréséről cikkezett. 

A témában most kapcsoltuk Pálfalvi Milán politikai elemzőt.

 

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