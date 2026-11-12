Varga Judit visszatérése lehet a következő nagy politikai fordulat?
A témában most kapcsoltuk Pálfalvi Milán politikai elemzőt.
Több mint egy évig zsarolta a volt igazságügyi minisztert Magyar Péter egy titokban felvett hangfelvétellel - erről vallott Varga Judit a szerdai Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottságon. A korábbi tárcavezető a meghallgatásán elmondta: folyamatosan fenyegette őt volt férje egy olyan beszélgetéssel, amelyen az úgynevezett Völner-Schadl ügyről van szó.
Varga Judit szerdai bizottsági maghallgatása után több sajtóorgánum is az egykori igazságügyi miniszter politikai visszatéréséről cikkezett.
A témában most kapcsoltuk Pálfalvi Milán politikai elemzőt.