Rendkívüli ülést tart hétfőn az Országgyűlés, és Magyar Péter beszélt ugyan a jövő évi költségvetésről, de részleteket nem mondott. Maga a téma is csak érintőlegesen került elő, mert a Seszták Miklóshoz kapcsolódó ügy elvitte a fókuszt. A miniszterelnök arról is beszélt, fájó döntéseket is meg kellett hozniuk, és elismerte, nem tudták minden kampányígéretüket megtartani.

Kármán András pénzügyminiszter korábban a fejlődés és az igazságosság költségvetésének nevezte a tervezetet, addig a Fidesz-KDNP szerint ez egy baloldali, újkommunista költségvetés, amelyik megfojtja a gazdaságot.

A tervezetben olyan 26 adóintézkedés azonosítható, amelyek terhet jelentenek, és amelyek veszélybe sodorhatják a munkahelyeket – tették hozzá.

A Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Apáti István elmondta, a frakciójuk is attól tart, hogy a büdzsével veszélybe kerülhetnek a magyar kis-és középvállalkozások, melyek munkahelyek százezreit biztosítják a magyar embereknek – számolt be róla tudósítónk, Imre Balázs.

Az elkövetkezendő órákban tovább tárgyalják a költségvetés tervezetét az Országgyűlésben.