Fordított asszimiláció Olaszországban? Már a tanárokat is arab nyelvre oktatják

A rendőrök után már a tanárokat is arab nyelvre tanítják Olaszországban azért, hogy megértsék a sok helyen többségben lévő afrikai tanulókat.

A bolognai önkormányzat egy afrikai származású képviselője pedig arabul beszélt a közgyűlésen, szemrehányást téve az olaszoknak azért, hogy még mindig nem tanultak meg arabul miatta.

A jobboldal fordított asszimilációról beszél, és törvényjavaslat benyújtását tervezi a hasonló esetek elkerülése miatt.