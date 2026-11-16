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Fordított asszimiláció Olaszországban? Már a tanárokat is arab nyelvre oktatják

A jobboldal törvényjavaslat benyújtását tervezi a hasonló esetek elkerülése miatt.

  • Hírek
  • 56 perce
  • Forrás: HírTV
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A rendőrök után már a tanárokat is arab nyelvre tanítják Olaszországban azért, hogy megértsék a sok helyen többségben lévő afrikai tanulókat. 

A bolognai önkormányzat egy afrikai származású képviselője pedig arabul beszélt a közgyűlésen, szemrehányást téve az olaszoknak azért, hogy még mindig nem tanultak meg arabul miatta. 

A jobboldal fordított asszimilációról beszél, és törvényjavaslat benyújtását tervezi a hasonló esetek elkerülése miatt.

 

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