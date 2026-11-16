Fordított asszimiláció Olaszországban? Már a tanárokat is arab nyelvre oktatják
A jobboldal törvényjavaslat benyújtását tervezi a hasonló esetek elkerülése miatt.
A rendőrök után már a tanárokat is arab nyelvre tanítják Olaszországban azért, hogy megértsék a sok helyen többségben lévő afrikai tanulókat.
A bolognai önkormányzat egy afrikai származású képviselője pedig arabul beszélt a közgyűlésen, szemrehányást téve az olaszoknak azért, hogy még mindig nem tanultak meg arabul miatta.
A jobboldal fordított asszimilációról beszél, és törvényjavaslat benyújtását tervezi a hasonló esetek elkerülése miatt.