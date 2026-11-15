Ratifikálják az isztambuli egyezményt

Orbán Viktor előző miniszterelnök interjút adott az Ultrahangnak, amelyben arról beszélt, hogy nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás folyik. Közben bonyolódik Seszták Miklós büntetőügye, a hatóságok 6,5 milliárd forintnyi elrejtett készpénzt találtak erdőkben és különböző épületekben. Varga Judit volt igazságügyi miniszter parlamenti meghallgatásán szóba került a házassága is Magyar Péterrel, aki nem sokkal később bejelentette, hogy a Tisza kezdeményezi az isztambuli egyezmény ratifikálását.

A hét eseményeiről beszélgetett Szikra Leventével, Pindroch Tamással, Fodor Gáborral és Novák Zoltánnal a szerkesztő-műsorvezető, M. Dobos Marianne a Csörtében.