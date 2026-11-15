Az államadósság 4700 milliárd forinttal nőtt a kormányváltás óta

Mintegy 4700 milliárd forinttal nőtt az államadósság a kormányváltás óta – mondta el híradónknak a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor a továbbra is magas államadósságra, illetve az államháztartási hiányra reagálva elmondta: a növekedés oka elsősorban nem a költekezés, hanem az RRF-források (Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz) megelőlegezése, illetve a KESZ-állomány (kincstári egységes számla) növekedése.

A közgazdász hangsúlyozta: a magas költségvetési hiány sem fenntartható. Ezt a kormánynak csökkentenie kell, többek között azért is, mert ez az euró bevezetéséhez is elengedhetetlen. Szerinte fontos, hogy a kormány ne csak mondja, hanem be is tartsa a hiány csökkentésére tett ígéreteit. A nemzetközi hitelminősítők teljesítményértékelésével kapcsolatban pedig úgy látja: a felminősítés egyelőre nem valószínű.