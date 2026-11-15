Nekimentek a kommentelők a feljelentésről posztoló tiszás politikusnak, hiányolják a kormányzást

Újabb feljelentésekkel jelentkezett a Tisza-kormány, ám a Miniszterelnökség államtitkárának bejelentése alatt sorra jelentek meg a kormányzást számon kérő kommentek.

Csontos Bence posztja alatt a hozzászólók azt kérdezték: mikor foglalkoznak végre a gazdasággal, a munkahelyteremtéssel és az ország valódi problémáival a feljelentések helyett?

Volt, aki a kormányt azzal vádolta, hogy belső vizsgálatokkal van elfoglalva, miközben az ország ügyei háttérbe szorulnak.