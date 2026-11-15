Czirbus Gábor: Felháborító, hogy nem azok nyertek, akiket a tantestület többsége támogatott

Mélységesen felháborító és dühítő, hogy szinte sehol nem az a jelölt nyert, akire a tantestületek többsége voksolt – mondta Czirbus Gábor a Hír TV-nek.

A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette: olyan embereket neveztek ki, akik talán akkor jártak utoljára az iskolában, amikor a tanulmányaikat végezték, ezért háborodtak fel a pedagógusok. A politikus azt is elmondta, hogy ők kikérték ezeket a pályázatokat, a minisztérium azonban még nem reagált a közérdekű adatigénylésre.

A Hír TV arról is beszámolt, hogy sorra lépnek vissza a tankerületi központok frissen kiválasztott vezetői. A veszprémi és az észak-budapesti eset után a Hatvani Tankerületi Központ élére sikeresen pályázó is visszalépett. Mindhárman különböző okokra hivatkozva utasították vissza a megbízatást. Mindeközben Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elfogadhatónak nevezte, ha valaki végül mégsem vállalja a feladatot.