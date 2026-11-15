Harminc sebesült a zaporizzsjai orosz légicsapás miatt, az ukránok olajlétesítményt támadtak

Összesen százharminc drónnal támadta Ukrajnát Oroszország az elmúlt éjszaka folyamán. Zaporizzsját mintegy 12 találat érte, a támadásban hatan sérültek meg.

Az ukrán erők ezzel egyidőben elektromos alállomásokat támadtak Dél-Oroszországban. Mindeközben az amerikai különmegbízottak közvetlen párbeszédet szorgalmaznak Moszkva és az európai partnerek között. Jared Kushner szerint több új ötlet is felmerült az ukrajnai béketárgyalások következő fordulója előtt.