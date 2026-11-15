Harminc sebesült a zaporizzsjai orosz légicsapás miatt, az ukránok olajlétesítményt támadtak
Mindeközben az amerikai különmegbízottak közvetlen párbeszédet szorgalmaznak Moszkva és az európai partnerek között.
Összesen százharminc drónnal támadta Ukrajnát Oroszország az elmúlt éjszaka folyamán. Zaporizzsját mintegy 12 találat érte, a támadásban hatan sérültek meg.
Az ukrán erők ezzel egyidőben elektromos alállomásokat támadtak Dél-Oroszországban. Mindeközben az amerikai különmegbízottak közvetlen párbeszédet szorgalmaznak Moszkva és az európai partnerek között. Jared Kushner szerint több új ötlet is felmerült az ukrajnai béketárgyalások következő fordulója előtt.