FPÖ: A szexuális nevelést nem szabad túl fiatalon kezdeni az iskolákban

A szexuális nevelést nem szabad túl fiatalon megkezdeni az iskolákban, és nem lehet egyetlen ideológiai szemléletet sem ráerőszakolni a gyerekekre – mondta az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára a híradónknak adott exkluzív interjúban.

Christian Hafenecker kiállt a korábbi magyar gyermekvédelmi törvény mellett, és bírálta a visszavonását. Hangsúlyozta, hogy az FPÖ a hagyományos családmodellt képviseli, és két nemet tart számon: a férfit és a nőt.