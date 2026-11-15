Nem tudja az NVVH vezetője, hogy Seszták Miklósé-e az a sok pénz, amit találtak

Nem tudja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, hogy Seszták Miklósé-e az a nagy mennyiségű készpénz, amit megtaláltak.

Unger Anna az RTL-nek adott interjújában azt mondta, hogy azok a területek és ingatlanok sem feltétlenül köthetők Seszták Miklóshoz, ahol megtalálták a pénzt.

Az NVVH vezetője nem árulta el, hogy honnan tudták a nyomozók, hogy mit és hol kell keresni. Annyit viszont hozzátett, hogy egy madáretetőben is volt elrejtve pénz.