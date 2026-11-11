Egy hang és ami mögötte van: egy izgalmas  és sokszínű életpálya Kautzky Armandról

November nemcsak az őszi színházi szezon egyik legizgalmasabb időszaka, hanem a férfiak egészségének hónapja is. Ilyenkor világszerte nagyobb figyelem irányul a férfiak testi és lelki egészségére, a megelőzés fontosságára, és arra is, hogy miért olyan nehéz sok férfinak segítséget kérnie.

Kautzky Armand évtizedek óta a magyar színházi élet meghatározó alakja, akinek hangját talán még azok is azonnal felismerik, akik ritkábban járnak színházba. Kautzky Armand jelenleg többek között az Akt hegedűvel, a Mirandolina és A kaktusz virága című vígjátékokban látható, amelyekben a férfi-női kapcsolatok, az önismeret és az emberi gyengeségek is fontos szerepet kapnak.

Vele beszélgetünk a színházról, a férfiszerepek változásáról, valamint arról, hogy mit jelent ma férfiként odafigyelni önmagunkra.