Nem győzünk eleget beszélni a különféle kopásos ízületi betegségek kezeléséről, mert még mindig kevesen tudják, hogy nem csak a protézis lehet hatékony megoldás.

A PRP kezelés egy méltán népszerű, egyszerű, nem megterhelő kezelési mód, amit első sorban kopásos jellegű ízületi betegségek kezelésére fejlesztettek ki – mondta el Napindító című műsorunkban Dr. Szegheő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója.