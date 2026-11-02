Gyertyafénybe borulnak a temetők – így emlékezünk elhunyt szeretteinkre

Halottak napján szeretnénk méltó módon megemlékezni elvesztett szeretteinkről. Magyarországon a temetők ilyenkor gyertyafénybe borulnak. Aki csak teheti, ellátogat a temetőbe és feldíszíti a sírokat. A mai napig népszerűek mind a virágok mind pedig a koszorúk.

Egészen különleges hangulat van a temetőkben november elején. A feldíszített sírok békességet és nyugalmat árasztanak. Minden csendes és meghitt. Sorra érkeznek a rokonok egy-egy újabb szál virággal, vagy éppen koszorúval. A legnépszerűbb továbbra is a krizantém, más néven őszirózsa. A halál, a veszteség és az emlékezés jelképe.

Szintén népszerű még a gerbera, vagy a liliom. A színeket tekintve legelterjedtebb a fehér, hiszen az ártatlanság és a tisztaság szimbóluma. De szokás még az arany és a sárga, mint a boldogság és a bőség jelképe, valamint az életerő és a szenvedély jelentéseként a piros és a rózsaszín.