Politikai öngól lehetett Magyar Péter állítása? Unger Anna nyilatkozata újabb kérdéseket vetett fel

Unger Anna vasárnap esti nyilatkozata komoly ellentmondásra világított rá a megtalált, mintegy 6,5 milliárd forint ügyében. Miközben Magyar Péter korábban Seszták Miklós elásott vagyonaként beszélt az összegről, a hatóság vezetője elismerte: egyelőre nem tudják, kihez tartozik a pénz.

Pálfalvi Milán politikai elemző szerint ezzel komoly fordulat következett be az ügyben, hiszen a miniszterelnök úgy tulajdonította Seszták Miklósnak a megtalált vagyont, hogy erre egyelőre nincs bizonyíték. Az elemző úgy véli, Magyar Péter kijelentései akár a rágalmazás kérdését is felvethetik.

Pálfalvi szerint a Tisza Párt az elmúlt napokban politikai kampányt épített a megtalált pénz ügyére, miközben annak tulajdonosa továbbra sem ismert. Úgy fogalmazott, a miniszterelnök elhamarkodottan ítélkezett, és a politikai ellenfeleivel szemben a kollektív bűnösség elvét alkalmazta.

Az elemző a parlamenti vita heves hangulatát is az ügy körüli politikai feszültséggel magyarázta. Véleménye szerint a pénz körüli botrány alkalmas lehetett arra, hogy elterelje a figyelmet Magyar Péter számára kellemetlen kérdésekről, köztük a Varga Judit által a bizottsági ülésen felvetett tartásdíjügyéről.

Pálfalvi Milán úgy látja, a történtek politikai öngólt jelenthetnek a Tisza Párt számára, hiszen a hatósági nyilatkozat egyelőre nem támasztja alá a miniszterelnök korábbi állításait.