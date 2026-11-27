Egyre többen keresnek menedéket a téli hidegben az éjjeli szálláshelyeken
Pécsett egyetemisták is segítik az otthontalanokat.
A hideg téli idő beköszöntével egyre többen keresnek menedéket az éjjeli szálláshelyeken.
A hajléktalanellátásban november 1-jétől április végéig tart a krízisidőszak. Ilyenkor az ellátó szervezetek éjjel-nappal szolgálatot teljesítenek.
Pécsett egyetemisták is segítik az otthontalanokat, hogy élhetőbbé tegyék mindennapjaikat.
A Támasz Alapítvány 2018 óta biztosít 24 órás szolgálatot a novembertől április végéig tartó krízisidőszakban. Munkatársaik három vármegyében járják az utcákat: meleg teát, szendvicset és takarót osztanak a rászorulóknak. Akit tudnak, éjjeli menedékhelyre kísérnek.