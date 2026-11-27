– Az ORMOS Intézet klinikai kutatást, tudományos igényű adatgyűjtést végez térdízületi kopással rendelkező betegek körében. Azok a betegek, akik a vizsgálatban együttműködnek, visszakapják a PRP injekciók árát. A vizsgálatban nem mindenki vehet részt, előre meghatározott kritériumrendszer alapján választunk ki 40 beteget, akikkel 1 éven keresztül tervezünk együttműködni. A jelentkezők közül azokat, akik alkalmasnak bizonyulnak, előzetes vizsgálat során választjuk ki. A vizsgálat során ugyanazt a kezelést nyújtjuk betegeinknek, mint a vizsgálatba be nem válogatottak esetében; az egyetlen különbség az, hogy a vizsgálatban résztvevő betegektől állapotuk alakulását illetően meghatározott időközönként beszámolót várunk – mondta el Dr. Szegheő Péter, az ORMOS Intézet orvosigazgatója.

Aki úgy dönt, hogy az ízületi állapota miatt részt kíván venni ebben a felmérésben, annak mindössze annyi dolga van, hogy jelentkezik az ORMOS Intézet központi telefonszámán. Lényeges kihangsúlyozni azt, hogy a kezelés árát a jelentkezőnek ki kell fizetni, de szerződést kötünk a beteggel, és a felmérés végén a PRP injekciók árát maradéktalanul visszatéritjük neki – ismertette Dr. Szegheő Péter, aki hozzátette: ez a felmérés 40 ember számára ad ingyenes lehetőséget.

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