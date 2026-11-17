Sajtótájékoztatón ismertette a Martinka-üggyel kapcsolatos újabb információit és aggályait Pócs János, Hegedűs Barbara és Panyi Miklós. A politikusok szerint a 11 éves kisfiú megtalálásának, elhelyezésének és a vele készült politikai interjúnak a körülményei számos tisztázatlan kérdést vetnek fel. Álláspontjuk szerint az ügyészségi határozat több ellentmondást tartalmaz, és nem vizsgált meg minden lényeges körülményt.

A képviselők felidézték, hogy a korábbi beszámolók szerint a kisfiút 2025 decemberében találták meg Budapesten, miután megszökött a szolnoki lakásotthonból. A történet szerint egy segítő magához vette, majd a gyermek kérésére elvitte a tarnazsadányi Tisza-fórumra, ahol Magyar Péterrel is találkozott. Később videóinterjú készült vele, amely nyilvánosságra került. A gyermek törvényes gyámja azonban nem tudott előzetesen az interjúról, és nem járult hozzá annak elkészítéséhez.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az ügyészség a feljelentés nyomán nem állapított meg bűncselekményt. A képviselők szerint ugyanakkor a hatósági vizsgálat több fontos körülményt nem tisztázott: többek között a gyermek megtalálásának pontos időpontját és körülményeit, az elhelyezését biztosító személyek szerepét, a szállodai tartózkodást, valamint azt, hogy miért nem értesítették a rendőrséget, illetve miért nem a megfelelő gyermekvédelmi intézménybe vitték a fiút.

Külön felhívták a figyelmet az ügyészségi határozatban szereplő időrendi ellentmondásokra. Míg az egyik rész szerint a gyermek hosszabb ideje az utcán élt, máshol az szerepel, hogy 2025. november 27-én távozott engedély nélkül a lakásotthonból. A képviselők egy, a közösségi médiában korábban közzétett fényképet is bemutattak, amely szerintük további kérdéseket vet fel a gyermek megtalálásának időpontjával és az őt körülvevő személyekkel kapcsolatban.

A bemutatott nyilvános információk alapján a politikusok összefüggéseket vélnek felfedezni a gyermeket megtaláló személy, a tarnazsadányi fórum szervezői és a Tisza Párt egyes szereplői között. Azt állítják, hogy ezek a kapcsolatok, valamint az események időzítése indokolttá teszik a teljes személyi kör és a gyermekkel történtek alaposabb vizsgálatát. Hangsúlyozták, hogy állításaik nem jelentenek jogerős megállapítást, ugyanakkor szerintük a felvetett körülmények nem hagyhatók figyelmen kívül.

A képviselők erkölcsi és politikai felelősséget is felvetettek, különösen Bódis Kriszta és Magyar Péter szerepével kapcsolatban. Úgy vélik, a gyermekvédelmi ügyekben meghatározó politikai szereplőknek egyértelmű magyarázatot kell adniuk arra, hogy milyen körülmények között került a kisfiú a fórumra, kik szervezték a találkozást, és milyen szerepet játszottak az interjú elkészítésében.

A sajtótájékoztató végén bejelentették, hogy a bemutatott új információkkal és dokumentumokkal a legfőbb ügyészhez fordulnak, és pártatlan, minden körülményre kiterjedő vizsgálatot sürgetnek. Álláspontjuk szerint a legfontosabb, hogy a történtek teljes körűen tisztázódjanak, és a gyermek érdekei minden politikai szempontot megelőzzenek.