Rendkívül átláthatatlannak, túlbonyolítottnak és „barkácsoltnak” tartja a jövő évi költségvetést Csath Magdolna közgazdász. Véleménye szerint a büdzsé visszafoghatja a gazdasági növekedést, akadályozhatja a vállalkozásokat, és éppen azokat a beruházásokat fékezheti le, amelyekre a magyar gazdaságnak most a legnagyobb szüksége lenne.

A közgazdász arról beszélt, hogy az üzleti szféra számára az egyszerű, átlátható és kiszámítható költségvetés lenne kedvező. Ezzel szemben a tervezett büdzsé szerinte blokkolhatja az üzleti kezdeményezéseket, visszafoghatja az innovációt, a beruházásokat és a digitalizációt.

Csath Magdolna úgy véli, a gazdaság élénkítése érdekében nem az adók számának növelésére vagy újabb adóemelésekre lenne szükség, hanem célzott adókedvezményekkel kellene ösztönözni a fejlesztéseket és a vállalkozásokat.

A minimálbéresek személyi jövedelemadójának csökkentésével kapcsolatban szintén fenntartásait fogalmazta meg. Elismerte, hogy az intézkedés az érintetteknek kedvezhet, ugyanakkor attól tart, hogy a változás inkább a fekete gazdaságot erősítheti. Szerinte sokkal fontosabb lenne a minimálbér érdemi emelése.

A közgazdász a bérek nemzetközi összehasonlítására is kitért. Elmondása szerint Magyarország a minimálbérek tekintetében az uniós rangsor 24. helyén áll, és csak Románia, Lettország és Bulgária van mögötte. A magyar minimálbér a lengyel minimálbérnek mindössze 74,1 százalékát éri el.

Csath Magdolna szerint a költségvetés legnagyobb vesztese végső soron a magyar gazdaság lehet. Arra figyelmeztetett, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben a vállalkozások beruházások helyett inkább elbocsátásokra kényszerülhetnek, ami tovább ronthatja a magyar cégek versenyképességét.

Úgy látja, a tervezett gazdasági növekedés elérését is veszélyeztetheti a költségvetés visszafogó hatása.