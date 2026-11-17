Orosz dróntámadás érte a kárpátaljai Munkács környékét. A város önkormányzata és a kárpátaljai terület kormányzója is megerősítette, hogy drónokat észleltek a térség felett. Munkácson 8 óra 50 perc körül robbanáshoz hasonló hangokat hallottak. Az önkormányzat felhívta a lakosság figyelmét, hogy vegyék komolyan a légiriadót, és maradjanak az óvóhelyeken, amíg hivatalos értesítést nem kapnak a riadó visszavonásáról. Halálos áldozatokról és sérültekről egyelőre nincs információ.

– Az idei évben ez már a harmadik, a háború kitörése óta pedig a hatodik ilyen jellegű támadás volt – mondta el kárpátaljai tudósítónk, Dunda György, aki megerősítette: sem halálos áldozata, sem sebesültje nem volt az akciónak.

A dróntámadás reggeltől a déli órákig tartott, és nagy riadalmat okozott, az iskolások és az óvodások különösen megijedtek. Ahogy máskor is hasonló esetekben, őket óvóhelyre vitték.

Egy a Beregszász felé vezető út mentén található épület volt a becsapódás helyszíne, amely korábban a rendőrség ügyfélszolgálati irodájaként működött. Azt azonban nem tudni, hogy eredetileg is ez lett volna-e a célpont.

– Hatalmas volt a robaj, amit városszerte lehetett hallani – idézt fel Dunda György, aki hozzátette: ezen kvül még legalább hét drónt észleltek kedden Kárpátalja közelében, volt olyan is, ami Ungvár felé tartott, de ezeket sikerült hatástalanítani.

Csak idő kérdése volt

Dunda György szerint mindez csak idő kérdése volt. Mivel az utóbbi időben egyre több hasonló támadás történt a Kijeven túli nyugati területek felé, így számítani lehetett rá, hogy eléri a térdéget egy ilyen dróntámadás.