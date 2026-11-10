Az üzemanyag drágulása miatt gyorsult fel az infláció

Az üzemanyagok magas ára miatt gyorsult fel az infláció Magyarországon – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A KSH szerint éves alapon kicsit több mint 11 százalékkal emelkedtek a benzinárak itthon.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin literenkénti ára jelenleg 605 forint, míg egy liter dízelért 716 forintot kérnek a kutakon.

Egyértelműen látható, hogy a magas üzemanyagárak a teljes inflációs adatot meglökték – fejtette ki híradónknak a Világgazdaság újságírója, Hecker Flórián.

A Fidesz felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul állítsa vissza a védett üzemanyagár rendszerét.