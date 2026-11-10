Orbán Áron ügyvédje nem érti, miért indult akció ügyfele ellen

Nem érthető, miért indított hétfőn akciót az NVVH a volt miniszterelnök testvére ellen – írta az Index megkeresésére Orbán Áron ügyvédje.

Schalkház Éva Edit a portálnak részletezte: ügyfele már hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val, és együttműködéséről biztosította a hivatalt. A védő továbbá vitatja az NVVH szerepét, ugyanis az ügy semmilyen közvagyont nem érint.

Az ügyvéd azt is közölte, hogy az Orbán Áronnal közölt gyanúsításoknak a volt miniszterelnökhöz semmi köze nincs, személye fel sem merült. A Nemzeti Nyomozó Iroda bejelentésére, miszerint a gyanúsítottak letartóztatását kezdeményezik, Schalkház Éva Edit úgy reagált: nem látja, mi indokolhatná a kényszerintézkedés elrendelését.