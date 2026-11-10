Semmi sem bizonyítja, hogy Seszták Miklós milliárdokat őrzött a széfjében

Semmi sem bizonyítja, hogy Seszták Miklós széfjében milliárdokat őrzött. A Telex információi szerint már október 21-én, a volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatásának meghosszabbításáról szóló döntés előtt kész volt az ehhez kapcsolódó szakértői vélemény.

A dokumentum szerint semmit sem bizonyít, hogy a nyomkövető kutya ugatni kezdett a Seszták Miklóshoz köthető széfeknél. Ennek ellenére október 28-án szárnyra kapott a hír, miszerint a volt miniszter kilencmilliárd forint készpénzt tarthatott a széfekben, és a pénz eltüntetéséről még a kihallgatása előtt gondoskodott.

Seszták Miklós védője a Telexnek már akkor is cáfolta, hogy a széfekben valaha is tároltak volna ekkora mennyiségű készpénzt. A volt miniszter a nyomozási bírónak azt állította, hogy a széfben pénzt nem, csak iratokat tartott.