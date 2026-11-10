Magyar Péter Berlinben: Európának minden területen fel kell ébrednie

A magyar miniszterelnök hétfő este Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. Európa helyzete rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján. Magyar Péter kifejtette, hogy sorsdöntő időket élünk, és Európának minden területen fel kell ébrednie, valamint vissza kell térnie az emberekhez. „A kontinens, amely a háborút követő nyolc évtizedben történelmének leghosszabb békés és legnagyobb jólétet hozó időszakát élte át, ma alapjaiban rendül meg” – értékelte a helyzetet Magyar Péter.

„A nagyhatalmak közötti rivalizálás, a háborúk, a technológiai függőségek és a világrend átalakulása egyszerre sújtják Európát, miközben saját társadalmi, gazdasági és demográfiai problémáink is felhalmozódtak, és a hosszú évek óta megoldatlan migrációs kérdések szintén aláásták a kölcsönös bizalmat” – tette hozzá.

A magyar miniszterelnök szerint „Európa politikai vezetése hosszú időn keresztül úgy viselkedett, mintha már önmagukban a figyelmeztetések is a megoldás részét jelentenék: kiváló jelentéseket készítettek, ám a szükséges intézkedések meghozatalára újra és újra nem került sor”