Berlinben dicsérte saját politikai felemelkedését Magyar Péter

A miniszterelnök hosszas beszédet mondott hétfő este Berlinben, a Konrad Adenauer Alapítvány Európa helyzetéről szóló rendezvényén, a berlini fal leomlásának 37. évfordulóján.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy 2024 februárjában a hallgatás helyett a megszólalást választotta. Hozzátette: a Tisza végül 141 mandátummal szerzett kétharmados többséget, és véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának.