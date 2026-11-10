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Berlinben dicsérte saját politikai felemelkedését Magyar Péter

A berlini fal leomlásának 37. évfordulóján mondott beszédet a magyar kormányfő.

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A miniszterelnök hosszas beszédet mondott hétfő este Berlinben, a Konrad Adenauer Alapítvány Európa helyzetéről szóló rendezvényén, a berlini fal leomlásának 37. évfordulóján.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy 2024 februárjában a hallgatás helyett a megszólalást választotta. Hozzátette: a Tisza végül 141 mandátummal szerzett kétharmados többséget, és véget vetett Orbán Viktor tizenhat éves kormányzásának.

 

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