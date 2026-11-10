Nagy a tét Abu-Dzabiban: Európa sem akar kimaradni az ukrajnai béketárgyalásokból

Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság „mindenképpen jelen lesz a tárgyalóteremben” Abu-Dzabiban, ahol kedden és szerdán amerikai közvetítéssel tárgyalásokat tartanak Ukrajna és Oroszország között – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

Zelenszkij szerint összehangolták az álláspontokat az EU vezetőjével az Abu-Dzabiban tartandó tárgyalások előtt. Az európai hatalmak biztosítani akarják, hogy az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás méltányos legyen Kijev számára, és ne szülessenek Oroszországnak egyoldalú biztonsági garanciákat biztosító megállapodások.

A Kreml megerősítette, hogy a tárgyalások alapvetően háromoldalú formátumban, Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével zajlanak majd, az európaiak részvétele ellenére is.