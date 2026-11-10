Egyre nagyobb az elégedetlenség Franciaországban

Ismét utcára vonulnak a francia diákok, mert nem elégedettek a miniszterelnökkel folytatott hétfői egyeztetések eredményeivel. Több tanárt, ápolót, szociális munkást és jobb oktatási körülményeket követelnek, de az egyetemi felvételi rendszer átalakítását sem engedik el.

A diákszervezetek szerint a kormány tíz éve nem veszi figyelembe a fiatalok problémáit, és a tárgyalásokon is semmibe vette az utcára vonuló tömegeket.

A francia középiskolákban szeptemberben kezdődtek a tiltakozások, amelyek azóta széleskörű elégedetlenségi hullámmá terebélyesedtek. A demonstrációk középpontjában a megélhetési költségek, a közszolgáltatások állapota és a politikai változatlanság áll. A tiltakozások éppen öt hónappal a francia elnökválasztás előtt zajlanak.

Macronék a tömeges tiltakozások ellenére sem hajlandóak érdemi változtatásokra.