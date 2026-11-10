Ügynökként listáztak egy református lelkészt, a lánya most helyretette a történteket

Tovább dagad a tiszás ügynökbotrány. Tévesen került a november 4-én nyilvánosságra került ügynökök közé Balajthy József református lelkész neve is. - erről számolt be közösségi oldalán a nyugalmazott lelkész lánya.

Balajthy Ágnes posztjában hangsúlyozta: noha 6-os kartont állítottak ki édesapjáról, nem végzett ügynöki tevékenységet. Balajthy József nem az egyetlen aki ilyen helyzetbe került.