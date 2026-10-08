Brutális adóemelésekkel és elmaradt ígéretekkel szembesülhetnek a vállalkozók

A kisadózó vállalkozások tételes adóját és a hazai gazdaságpolitikát érintő kihívásokról is szó esett a HírTV Napindító című műsorában. Németh Balázs részletesen elemezte azokat a gazdasági és politikai nyomásgyakorlásokat, amelyek az adószabályok átalakításához, illetve a vállalkozói szektort érintő szigorításokhoz vezettek.

A beszélgetés során rámutatott: miközben a gazdasági szereplők stabil környezetet észámítanának, a külső gazdasági kihívások és a brüsszeli elvárások komoly dilemmák elé állítják a döntéshozókat. Emlékeztetett arra, hogy a KATA-t korábban rendkívül népszerű és sokak által használt formaként alakították ki a kisvállalkozók megsegítésére, azonban a rendszert érintő visszaélések – például a rejtett foglalkoztatás (úgynevezett „bujtatott foglalkoztatás”) – elkerülhetetlenné tették a felülvizsgálatot.