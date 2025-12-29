Zelenszkij nem aprózza el: 50 évre szóló garanciát követel Trumpéktól a békéért cserébe

A régóta várt békemegállapodás megszületése már a célegyenesben van, legalábbis Donald Trump határozott nyilatkozata szerint a folyamat 95 százalékos készültségnél tart. Bár Volodimir Zelenszkij szokásához híven emeli a tétet és már 30-50 évre szóló, kőbe vésett amerikai-ukrán biztonsági garanciák lebegnek a szeme előtt, a kelet-ukrajnai Donbasz régió sorsa és státusza továbbra is a tárgyalások legkeményebb diója. A diplomáciai nagyüzem azonban nem áll le, hiszen a háború befejezése most már tényleg csak a politikai akaraton és a kompromisszumkészségen múlik, amit Trump januárban egy újabb, akár történelmi jelentőségű washingtoni találkozóval, sőt, egy lehetséges kijevi látogatással kíván végleg megpecsételni.