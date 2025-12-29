Zelenszkij nem aprózza el: 50 évre szóló garanciát követel Trumpéktól a békéért cserébe

Donald Trump nem vesztegeti az időt: az amerikai elnök szerint már karnyújtásnyira van a béke, bár a "kényes ügyek", mint a Donbasz sorsa, még hátravannak. Miközben Zelenszkij fél évszázados garanciákat akar kicsikarni, Trump a háttérben már Putyinnal és az európai vezetőkkel egyeztet, bizonyítva, hogy a megoldás kulcsa Washingtonban van.
A régóta várt békemegállapodás megszületése már a célegyenesben van, legalábbis Donald Trump határozott nyilatkozata szerint a folyamat 95 százalékos készültségnél tart. Bár Volodimir Zelenszkij szokásához híven emeli a tétet és már 30-50 évre szóló, kőbe vésett amerikai-ukrán biztonsági garanciák lebegnek a szeme előtt, a kelet-ukrajnai Donbasz régió sorsa és státusza továbbra is a tárgyalások legkeményebb diója. A diplomáciai nagyüzem azonban nem áll le, hiszen a háború befejezése most már tényleg csak a politikai akaraton és a kompromisszumkészségen múlik, amit Trump januárban egy újabb, akár történelmi jelentőségű washingtoni találkozóval, sőt, egy lehetséges kijevi látogatással kíván végleg megpecsételni.