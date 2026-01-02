Az illegális migrációval együtt nő a bűnözés és a terrorveszély Spanyolországban

Legutóbb a madridi terrortámadások évében, 2004-ben fogtak el annyi dzsihadistát Spanyolországban, mint 2025-ben. Rekordszámú letartóztatással zárult az év: országszerte mintegy száz embert vettek őrizetbe a hatóságok. Az adatokból azonban az is kiderült, hogy az elfogottak közel fele végül nem került börtönbe, vagy rövid idő után szabadlábra helyezték őket.

Az indoklás szerint ennek egyik fő oka, hogy a gyanúsítottak többségét toborzás, ideológiai befolyásolás vagy terrorista propaganda terjesztése miatt fogták el, amelyeket a jog enyhébb bűncselekményként kezel. Ehhez társul az is, hogy az elkövetők jelentős része új profilú: többségük fiatal, büntetlen előéletű, sokan pedig már Spanyolországban születtek, vagy rendelkeznek állampolgársággal, ami szintén enyhítő körülménynek számít. Emiatt sokan elkerülték az előzetes letartóztatást, vagy szabadlábon letölthető büntetést kaptak.

Rendőrségi szakértők szerint az elmúlt években a közösségi oldalak a radikalizáció melegágyává váltak, és ezzel magyarázzák a terrorellenes akciók számának növekedését is. Egyre több dzsihadista kerül ugyanis a hatóságok látókörébe, ráadásul sokan nem külföldről érkeznek, hanem már régóta Spanyolországban élnek, és az interneten keresztül radikalizálódnak. A dzsihadizmus növekedése Spanyolországban főleg Katalóniában erős ott fogták el a legtöbb dzsihadistát tavaly, akiknek a többsége észak-afrikai származású volt.