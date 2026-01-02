NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Fiatal afrikaiakból álló bűnözői csoportok fenyegetik a turistákat Rómában

A HírTV-t Jánosi Dalma tudósította.

  • 1 órája
  Forrás: HírTV
Ismét tönkretették a szilveszteri ünnepséget a fiatalkorú migránsbandák Rómában.  A Colosseum mellett egy banda tagjai csatatérré változtatták az utcát – számolnak be a helyi lapok.  A migránsok petárdákat és tűzijátékokat lőttek a turisták közé a tömegbe. Egy felüljáróról üvegekkel dobáltak meg egy mentőautót, amelyet egy rosszulléthez hívtak ki. A mentősök végül kénytelenek voltak kiszállni, és elgyalogolni oda, ahova hívták őket. A banda tagjai végül összeverekedtek egymással, de tömegverekedés tört ki a Colosseumnál megnyitott új metrómegállónál is. Ott turistákat próbáltak kifosztani a migránsok, akik nem hagyták magukat. A migránsbandák támadásai Milánóban is rendszeresek. Ott békes  járókelőket késelnek meg, bántalmazzák a nőket, gyerekeket illetve fiatalokat fosztanak ki, és gyakoriak a turisták elleni támadások is. A belügyminisztérium statisztikái szerint tavaly 200, a közbiztonságra veszélyes illegális bevándorlót toloncoltak ki Olaszországból, de ez egyrészt csepp a tengerben, másrészt arra nincs elég rendőr, hogy ellenőrizzék: a kitoloncolt bűnözők elhagyták-e az országot.

 

 

