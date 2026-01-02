Fiatal afrikaiakból álló bűnözői csoportok fenyegetik a turistákat Rómában

Ismét tönkretették a szilveszteri ünnepséget a fiatalkorú migránsbandák Rómában. A Colosseum mellett egy banda tagjai csatatérré változtatták az utcát – számolnak be a helyi lapok. A migránsok petárdákat és tűzijátékokat lőttek a turisták közé a tömegbe. Egy felüljáróról üvegekkel dobáltak meg egy mentőautót, amelyet egy rosszulléthez hívtak ki. A mentősök végül kénytelenek voltak kiszállni, és elgyalogolni oda, ahova hívták őket. A banda tagjai végül összeverekedtek egymással, de tömegverekedés tört ki a Colosseumnál megnyitott új metrómegállónál is. Ott turistákat próbáltak kifosztani a migránsok, akik nem hagyták magukat. A migránsbandák támadásai Milánóban is rendszeresek. Ott békes járókelőket késelnek meg, bántalmazzák a nőket, gyerekeket illetve fiatalokat fosztanak ki, és gyakoriak a turisták elleni támadások is. A belügyminisztérium statisztikái szerint tavaly 200, a közbiztonságra veszélyes illegális bevándorlót toloncoltak ki Olaszországból, de ez egyrészt csepp a tengerben, másrészt arra nincs elég rendőr, hogy ellenőrizzék: a kitoloncolt bűnözők elhagyták-e az országot.