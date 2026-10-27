Amikor egy élet munkája kerül teherautóra: Miért a számonkérhetőség lett a hazai költöztetési piac legfontosabb valutája?

Ingatlant vásárolni vagy új otthonba berendezkedni az egyik legnagyobb pénzügyi és érzelmi mérföldkő egy magyar család életében. Miközben azonban a lakásvásárlók és bérlők heteket töltenek az adásvételi szerződések és a hitelfeltételek aprólékos átvizsgálásával, a folyamat utolsó, fizikai lépésénél – a vagyontárgyak elszállításánál – sokan még mindig egyetlen telefonhívásra és egy bemondott, gyanúsan alacsony óradíjra hagyatkoznak. A szakmai tapasztalatok szerint pedig pontosan itt kezdődnek a legköltségesebb kellemetlenségek.

Nem véletlen, hogy a nemzetközi pszichológiai kutatások – amelyeket a magyar Wikipédia szakmai összefoglalója is idéz – a lakóhelyváltoztatást az emberi élet három legstresszesebb eseménye közé sorolják. A feszültség fő forrása nem pusztán a dobozolással járó fizikai fáradtság, hanem a kiszolgáltatottság: a megbízó egyetlen nap alatt adja át idegen kezekbe generációk családi örökségét, féltett bútorait és műszaki cikkeit.

Képforrás: koltoztetes-szallitas-s-transport.hu

A „csaliárak” anatómiája: miért drága az olcsó ígéret?

Az elmúlt években a hazai szolgáltatói szektor egyik legtöbb vitát kiváltó jelenségévé vált az internetes hirdetésekben felbukkanó, irreálisan alacsony alapdíjakkal operáló alkalmi fuvarozók megjelenése. A módszer lélektana egyszerű: a hirdető a piaci ár töredékéért ígér teherautót, ám a helyszínen – amikor a család bútorai már félig a raktérben vagy a lépcsőházban állnak – hirtelen előkerülnek az előre elhallgatott tételek.

Ilyenkor jelenik meg a számlán a lépcsőfokonként vagy emeletenként felszámított felár, a nehéztárgy-pótlék, a hétvégi szorzó, a fővároson belüli kilométerdíj, vagy éppen a „megkezdett órák” trükkje, amikor tíz percnyi csúszásért is egy teljes új munkaóra díját követelik a megbízótól. Engedély és számla hiányában pedig egy esetleges bútorsérüléskor a károsultnak semmilyen jogorvoslati lehetősége nem marad.

Valódi percalapú elszámolás és névváltoztatásban is tükröződő elkötelezettség

Ezzel a szürkezonás gyakorlattal szemben hirdetett zéró toleranciát a 2007-ben alapított, immár tizenkilencedik éve magyar tulajdonban működő vállalkozás, amely a piaci igényekhez és az új otthonteremtési szolgáltatásokhoz igazodva ma már hivatalosan is Servitius Költöztetés és Új Otthon Kft. néven (márkanevén Servitius Költöztetés) áll az ügyfelek rendelkezésére.