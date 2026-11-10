Novemberben a férfiak egészsége kerül a főszerepbe

A Movember kampány részeként például a prosztata vizsgálat fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet. A statisztikák szerint ugyanis a férfiak ötven százalékkal kisebb eséllyel fordulnak orvoshoz, ezáltal pedig a daganatos megbetegedések egy részét is későn veszik már csak észre.

Dr. Tenke Péter urológus a Napindító vendégeként beszélt az önvizsgálat, a rendszeres szűrés és korai kezelés fontosságáról is.