Novemberben a férfiak egészsége kerül a főszerepbe
A Movember kampány keretében szeretnék felhívnia figyelmet arra, hogy férfiaknak is foglalkozniuk kell egészségükkel.
A Movember kampány részeként például a prosztata vizsgálat fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet. A statisztikák szerint ugyanis a férfiak ötven százalékkal kisebb eséllyel fordulnak orvoshoz, ezáltal pedig a daganatos megbetegedések egy részét is későn veszik már csak észre.
Dr. Tenke Péter urológus a Napindító vendégeként beszélt az önvizsgálat, a rendszeres szűrés és korai kezelés fontosságáról is.