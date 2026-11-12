Holttesteket találtak a szolnoki utcán, gyilkosság miatt indult nyomozás

Gyilkosság történt éjjel Szolnokon, ketten a helyszínen meghaltak. A holttesteket a nyílt utcán, a József Attila úton találták meg – írja a Szoljon.

Gyilkosság történt Szolnokon (Fotó: Szoljon/Mészáros János)

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint állampolgári bejelentés alapján intézkedtek szerdán éjszaka a megyeszékhelyen. Este 21 órakor a József Attila úton egy házaspár holttestét találták. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető egy gumilövedékes fegyverrel okozott halálos sérülést áldozatának, majd magával is végzett.

A helyszíni szemle és a körülmények tisztázása folyamatban van. A főkapitányság bűnügyi igazgatósága büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a halálesetek körülményeit.

A megyei lap galériát is közölt a gyilkosság helyszínéről, amelyet ide kattintva tekinthet meg.