Karácsony előestéjén Magyarországon hagyományosan a családok együtt ünneplik Jézus születésének várását

December 24-én a békesség, amit Jézus születése hoz Isten és ember között, békét kell hozzon ember és ember között is. Erdő Péter híradónknak úgy fogalmazott: karácsonykor az a feladata az embereknek, hogy a békét képviseljék.

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek: ,,Mi hiszünk a paradicsomnak az objektív létében, tehát abban is, hogy halálunk után a lelkünk tovább él, és hiszünk a test feltámadásában, tehát az egyén örök boldogságában is, és a karácsony számunkra éppen azért olyan nagy öröm ünnep, azt mondjuk, hogy az angyalok nagy örömet hirdettek , Lukács evangéliumában olvassuk ezt, miért olyan nagy öröm, hát mert a megváltó az nemcsak valamiféle földi rabságból váltotta meg a népét, vagy az embert, hanem megváltott minket a halandó életnek a súlyos terhétől, mert megnyitotta az utat a saját halála és feltámadása által az örök boldogság felé, na most ezt az örömet elővételezi a karácsony ünneplése."

Erdő Péter kiemelte, hogy karácsonykor kiemelt szerepe van a hitnek és a békességnek. Hozzátette, hogy a karácsonyi időszakban is figyelni kell azokra, akik a mi segítségünkre vagy figyelmünkre szorulnak, akiknek mi tehetjük szebbé a karácsonyát.