A következő időszak feladatairól is döntöttek a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén

A Magyar Művészeti Akadémia tisztújító közgyűlésén nemcsak a vezetői tisztségekről, hanem a következő időszak feladatairól és célkitűzéseiről is szó esett. A szervezet a magyar művészeti élet támogatásában, az országos és határon túli kapcsolatok erősítésében, valamint a szakmai együttműködések bővítésében is fontos szerepet vállal.

Újabb három évre kapott bizalmat Turi Attila a Magyar Művészeti Akadémia élén. A Pesti Vigadóban tartott tisztújító közgyűlésen az elnök mellett a főtitkári és az alelnöki tisztségekről is döntöttek. A következő időszak egyik fontos kérdése, hogyan tudja az akadémia még szélesebb körben megszólítani a magyar művésztársadalmat, és milyen lehetőségeket kínálhat az alkotóknak, a pályakezdőktől a már elismert művészekig.

A kapcsolatok erősítése nemcsak a fővárosi jelenlétet jelenti. Az MMA az elmúlt években országos hálózatot épített ki, amelyben a vidéki műhelyek és a határon túli magyar közösségek is fontos szerepet kapnak. A szervezet működéséről és a hálózat bővítéséről Richly Gábor főtitkár beszélt, akit a tisztújításon szintén újabb három évre választottak meg.

A hálózatépítés a határokon túl is folytatódik. Az MMA tavaly külön erdélyi bizottságot hozott létre, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a térség művészeti közösségeivel és intézményeivel.