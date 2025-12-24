A karácsony pszichológiája

A karácsony nemcsak vallási ünnep, hanem szimbolikus, társas és érzelmi jelentőségű időszak. Az év végi lezárás miatt a karácsony sokak számára a reflektálás, értékelés, újratervezés időszaka. Erősen hatnak rá a társadalmi normák, családi hagyományok és médiaképek, amelyek elvárásokat teremtenek. Kapcsolódás és társas támogatás: A családi és baráti együttlétek növelik az összetartozás érzését. Proszocialitás és adakozás: Az ajándékozás és segítségnyújtás endorfint és oxitocint szabadít fel. Rituálék ereje: A visszatérő ünnepi szokások stabilitást és biztonságot adnak. Nosztalgia: A múltbeli emlékek felidézése önértékelést és identitást erősíthet.